HOME NEWS NASIONAL

Soal Penguatan Ombudsman, DPR Dorong Peningkatan Pelayanan Publik

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:26 WIB
Soal Penguatan Ombudsman, DPR Dorong Peningkatan Pelayanan Publik
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Ahmad Muzani mendukung penguatan terhadap lembaga Ombudsman. Dukungan ini bukan tanpa sebab, dia menginginkan adanya peningkatan pelayanan publik.

Muzani mengatakan bahwa kerjasama DPR dengan Ombudsman dalam meningkatkan literasi pengaduan pelayanan publik di masyarakat diharapkan bisa menjadikan pelayanan publik di Indonesia menjadi lebih baik.

"Pelayanan publik yang baik itu sesuatu yang didambakan oleh rakyat, harapannya agar segala urusan publik bisa cepat, baik serta memuaskan. Ombudsman ini menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik,” kata Muzani dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Hal ini disampaikannya dalam acara yang bertajuk Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Akses dan Pengaduan Pelayanan Publik. Muzani berjanji bahwa pihaknya di DPR RI mendukung penguatan lembaga Ombudsman.

“DPR dalam hal ini Komisi II kedepan memberikan penguatan agar lembaga ini tambah kuat. Jika ada aparat yang tidak kompeten, Ombudsman tidak segan untuk membawa ke ranah hukum,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
