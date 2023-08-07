Keluar dari PSI, Dua Mantan Kader Fokus Menangkan Ganjar Pranowo

JAKARTA - Kader PSI sekaligus Sekjen Ganjarian Spartan, Dwi Kundoyo menegaskan bahwa dirinya mundur dari keanggotaan partai dan bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD DKI Jakarta dari PSI.

Langkah itu juga diambil oleh Estugraha (Egha) yang merupakan Wakil Ketua Umum Ganjarian Spartan, sekaligus Caleg DPRD PSI dari Dapil 4, Kota Bogor.

Dwi Kundoyo mengatakan, setelah ini dirinya dan Egha tidak akan bergeser ke partai lain. Mereka, kata Dwi, akan fokus pada pemenangan Ganjar melalui Ganjarian Spartan.

"Tidak (ke partai lain). Ganjarian Spartan sebenarnya dari awal pendirian kita fokus untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi presiden di 2024. Ganjarian Spartan kini fokus untuk mengembangkan infrastruktur organisasi, khususnya di 11 provinsi prioritas," kata Dwi Kundoyo saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).

Hal senada dikatakan Egha, ia menegaskan dirinya tidak akan menjadi bacaleg dari partai lain, karena ingin fokus memenangkan Ganjar.

"Saya tambahkan sedikit, saya termasuk baleg dari Ganjarian Spartan untuk DPRD kota Bogor Dapil 4 tadi terkait dengan pertanyaan bahwa Apakah fokus tidak mencaleg lagi di tempat lain? Insya Allah kami akan fokus di Ganjarian Spartan," kata Egha.

"Dengan keluarnya kami dari pencalegan dari PSI ini, membuat kami untuk kembali giat dan fokus di Ganjarian Spartan khusus Bagaimana memenangkan Pak Ganjar di 2024," sambungnya.