Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keluar dari PSI, Dua Mantan Kader Fokus Menangkan Ganjar Pranowo

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |22:40 WIB
Keluar dari PSI, Dua Mantan Kader Fokus Menangkan Ganjar Pranowo
Foto: Riana Rizkia
A
A
A

JAKARTAKader PSI sekaligus Sekjen Ganjarian Spartan, Dwi Kundoyo menegaskan bahwa dirinya mundur dari keanggotaan partai dan bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD DKI Jakarta dari PSI. 

Langkah itu juga diambil oleh Estugraha (Egha) yang merupakan Wakil Ketua Umum Ganjarian Spartan, sekaligus Caleg DPRD PSI dari Dapil 4, Kota Bogor. 

Dwi Kundoyo mengatakan, setelah ini dirinya dan Egha tidak akan bergeser ke partai lain. Mereka, kata Dwi, akan fokus pada pemenangan Ganjar melalui Ganjarian Spartan. 

BACA JUGA:

Mundur dari PSI, Guntur Romli Dinilai Beda Prinsip dengan Partainya Soal Prabowo Subianto 

"Tidak (ke partai lain). Ganjarian Spartan sebenarnya dari awal pendirian kita fokus untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi presiden di 2024. Ganjarian Spartan kini fokus untuk mengembangkan infrastruktur organisasi, khususnya di 11 provinsi prioritas," kata Dwi Kundoyo saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023). 

Hal senada dikatakan Egha, ia menegaskan dirinya tidak akan menjadi bacaleg dari partai lain, karena ingin fokus memenangkan Ganjar. 

"Saya tambahkan sedikit, saya termasuk baleg dari Ganjarian Spartan untuk DPRD kota Bogor Dapil 4 tadi terkait dengan pertanyaan bahwa Apakah fokus tidak mencaleg lagi di tempat lain? Insya Allah kami akan fokus di Ganjarian Spartan," kata Egha. 

 BACA JUGA:

"Dengan keluarnya kami dari pencalegan dari PSI ini, membuat kami untuk kembali giat dan fokus di Ganjarian Spartan khusus Bagaimana memenangkan Pak Ganjar di 2024," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement