Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Ketua Parlemen Thailand, Malaysia dan Laos

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan ketua parlemen tiga negara ASEAN secara serentak di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 7 Agustus 2023. Mereka adalah Ketua Parlemen Thailand, Malaysia, dan Laos.

"Yang dibahas sebagian besar adalah mengenai masalah ASEAN. Pertama tentunya menekankan kembali arti penting dari kredibilitas dan kesatuan ASEAN," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

Selanjutnya, Presiden Jokowi dan para ketua parlemen sepakat mengenai pentingnya sentralitas ASEAN, terutama dalam menangani isu-isu di kawasan.

"Selama 56 tahun, ASEAN telah berhasil membuktikan sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Retno.

Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya ASEAN untuk terus mendorong implementasi Lima Poin Kesepakatan atau Five Point of Consensus terkait isu Myanmar.