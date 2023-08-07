Ganjar Pranowo Dinilai Berprestasi dan Punya Komitmen Nyata Berantas Korupsi

JAKARTA - Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok yang memiliki komitmen nyata untuk memberantas korupsi. Hal itu dibuktikan lewat berbagai tindakan nyata yang dilakukan Ganjar selama menjabat sebagai gubernur.

“Menurut saya, apa yang sudah dilakukan Pak Ganjar Pranowo itu memang sangat baik sekali,” ujar Pengamat politik, Mohammad Riza Widyarsa, Senin (7/8/2023).

Ganjar, kata Riza, memiliki etos ‘mboten ngapusi, mboten korupsi’, dan sebagai seorang gubernur, harus menjalankan amanah rakyat. Slogan itu, kata dia bukan sekedar basa-basi belaka.

Dia pun menyebut banyak program Ganjar yang berhasil mengatasi korupsi di Jateng. Misalnya, Ganjar membuat 29 desa antikorupsi. Kemudian memberikan penyuluhan dan pendidikan ke 23 sekolah di Jateng.

“Dan juga menurut KemenpanRB, beliau itu sejak menjabat sebagai gubernur di tahun 2018 dan lima tahun berturut-turut, itu mendapat predikat A pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dari KemenpanRB,” ujarnya.

Riza berkata masyarakat bisa melihat apa yang dilakukan Ganjar, terutama dalam pencegahan anti korupsi itu sangat bagus. Sebab, dia berkata memang pencegahan sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintah.

Kemudian, dia juga berkata Ganjar terlihat memiliki visi anti korupsi, terutama diarahkan kepada generasi muda agar menjadi generasi anti korupsi. “Itu memang sangat bagus sekali terutama yaitu yang sudah saya jelaskan tadi memberikan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah,” ujar Riza.

“Karena memang pencegahan ini yang sangat ditonjolkan oleh Pak Ganjar jadi tidak hanya pemberantasannya, tetapi diutamakan pencegahannya. Bagaimana kita bisa menghilangkan korupsi di Indonesia kalau pencegahan tidak dilakukan,” ujarnya.

Riza berkata tantangan Indonesia ke depan adalah pemberantasan korupsi. Jika pemberantasan masih lemah maka tidak akan dapat terwujud Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi

“Namun demikian ini yang dilakukan pada Ganjar adalah pencegahannya dan memang diperlukan Indonesia itu adalah pencegahan nanti korupsi yang menurut saya masih sangat kurang dilakukan,” ujar Riza.