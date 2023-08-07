Kronologi Penemuan Bidan Desa dan Suaminya Tewas di Bogor

BOGOR - Seorang bidan desa inisial MH yang sudah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun di Kampung Curug, Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor tewas di tangan suaminya sendiri.

Korban dihabisi di kediamannya di Kampung Curug Jasinga, Bogor dengan posisi tegeletak di lantai rumahnya. Sementara suami MH berinisial MI (52) ditemukan dalam posisi gantung diri.

Kejadian ini bermula saat pembantunya memanggil MI di rumahnya pada Minggu (6/8/2023) pagi, namun tak ada jawaban. Pembantunya lalu mencoba melihat di balik jendela, terlihat jasad MI yang tergantung di dalam rumahnya.

Sang pembantu lalu melaporkannya ke pihak RT dan RW setempat hingga mendatangkan aparat dari Polsek Jasinga. Saat hendak evakuasi MI, tak jauh terlihat jasad MH, yang merupakan istri MI yang berprofesi sebagai bidan desa.

Menurut Kapolsek Jasinga AKP Dedi Hermawan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Sementara itu, menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, tidak ada tanda-tanda terjadi keributan karena keduanya sudah menjalin rumah tangga sekitar 30 tahun silam.

Saat diperiksa petugas, pada tubuh korban MH, sang bidan desa tepat bagian mata kiri memgalami lebam diduga sang bidan tewas setelah dibunuh oleh suaminya. Kemudian, sang suami mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.

(Arief Setyadi )