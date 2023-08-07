Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Beraksi Sendirian, Lansia Gasak 3 Ponsel dan Dompet Pedagang di Koja

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |02:05 WIB
Beraksi Sendirian, Lansia Gasak 3 Ponsel dan Dompet Pedagang di Koja
Lansia nekat mencuri dompet dan HP pedagang (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria lanjut usia (lansia) bernama Maye (61) terekam kamera CCTV melakukan pencurian telepon seluler (Ponsel) dan dompet milik pedagang di Jalan Soka Gang Denrobium, RT 005 RW 006 Kelurahan Rawa Badak Utara Koja, Jakarta Utara.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manossoh mengatakan, kasus pencurian ini bermula, saat pelaku mengenakan jaket dan helm hitam mendatangi ruko milik korban menggunakan sepeda motor.

Pelaku kemudian membuka sedikit rolling door ruko korban dan mengintip ke dalam. Beberapa detik pelaku sempat meninggalkan lokasi. Namun, balik lagi dan masuk ke dalam ruko untuk menggasak barang berharga.

"Yang bersangkutan melakukan pencurian di TKP dengan waktu kejadian tanggal 18 Juni 2023, korban bangun tidur dan melihat pintu ruko yang sudah terbuka, lalu HP miliknya yang sedang dicas dan dompet sudah tidak ada," kata Iverson dikonfirmasi Minggu (6/8/2023).

Menurut Iverson, korban atas nama Kibar Akbar (27) mengalami kerugian sekitar Rp10 juta dari tiga HP dan dompetnya yang digasak pelaku. Korban lalu melapor ke Mapolres Metro Jakarta Utara dan langsung ditindaklanjuti.

"Hasil penyelidikan, polisi lantas menemukan kontrakan pelaku dan langsung mengamankan yang bersangkutan di Gang Bengkel RT 007 RW 008 Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada 1 Agustus lalu," ucap Iverson.

Maye ditahan dan dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dengan usianya yang sudah uzur, Maye terancam hukuman 5 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement