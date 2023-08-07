Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlilit Utang Arisan Online, Pasutri di Bekasi Nekat Rekayasa Perampokan Minimarket

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |02:30 WIB
Terlilit Utang Arisan Online, Pasutri di Bekasi Nekat Rekayasa Perampokan Minimarket
Perekayasa perampokan minimarket di Bekasi (Foto: Rahmat Hidayat)
A
A
A

BEKASI - Berdalih istrinya terlilit utang arisan online, seorang kepala toko minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat bersama dengan istrinya menjadi dalang aksi perampokan.

Dalam aksinya, tersangka bersama istrinya serta tiga orang temannya merekayasa aksi perampokan di toko minimarket tempat pelaku bekerja.

Dengan modus perampokan, dari tangan pelaku petugas berhasil menyita uang puluhan juga hasil curian. Sedangkan istri tersangka yang sudah diketahui identitasnya, kini masuk dalam daftar pencarian orang dan masih dalam pengejaran petugas.

Drama aksi perampokan yang dilakukan seorang kepala toko di sebuah minimarket dapat diungkap Tim Reskrim Polsek Bekasi Timur pada Minggu (6/8/2023) siang.

Tersangka C, seorang kepala toko dalam menjalankan aksi perampokan bersama istrinya A mencari esekutor dan menghubungi tersangka N, S dan I. Para terangka langsung menyusun rencana perampokan.

Ketiga tersangka langsung melakukan perampokan yang sudah direncanakan di sebuah minimarket di Jalan Rawa Roko, Bojong Rawa Lumbu, Kota Bekasi pada Rabu 2 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
