HOME NEWS MEGAPOLITAN

Budayakan Hidup Sehat, Relawan Ganjar Senam Jantung Bareng Emak-Emak

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |06:12 WIB
Budayakan Hidup Sehat, Relawan Ganjar Senam Jantung Bareng Emak-Emak
Relawan Ganjar gelar senam jantung di Tangerang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo menggelar kegiatan positif untuk masyarakat berupa senam jantung sehat. Kegiatan ini melibatkan emak-emak di Uwung Jaya, Cibodas, Tangerang, Banten.

Kegiatan yang digelar sukarelawan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa Untuk (Gardu) Ganjar pada Minggu 6 Agustus 2023 ini disambut antusias masyarakat.

"Kami bersama emak-emak melaksanakan senam jantung. Tidak saya bayangkan ternyata antusias masyarakat sangat tinggi dan di luar dugaan," ujar Koordinator Gardu Ganjar Kota Tangerang, Asep Liffahart dalam keterangannya.

"Hal ini menunjukkan juga antusias masyarakat kepada Pak Ganjar luar biasa,” imbuhnya.

Menurut Asep, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap masyarakat agar selalu hidup sehat dengan olahraga dan senam. Selain itu, Gardu Ganjar juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.

“Kami sebagai Gardu Ganjar merasa tanggung jawab mengantarkan Pak Ganjar dan terus menyosialisasikannya ke masyarakat. Ada banyak lagi program yang orientasinya kepada sosial terutama di masyarakat wong cilik,” katanya.

Ipah, salah satu peserta menyambut baik kegiatan senam jantung. Ia merasa senang dan berharap kegiatan semacam itu bisa digelar kembali.

“Alhamdulillah kegiatannya bermanfaat banget. Apalagi saya ibu-ibu jarang olahraga, dengan acara ini bisa semakin sehat dan badan lebih segar,” ujarnya.

