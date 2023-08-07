Meriahkan HUT RI Ke-78 dan Perkuat Nasionalisme, Pemkot Depok Bagikan 24.109 Bendera Merah Putih ke 11 Kecamatan

DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, Kota Depok berhasil mengumpulkan 24.109 bendera Merah Putih yang akan dibagikan ke masyarakat di 11 kecamatan.

Menurutnya jumlah puluhan ribu bendera telah melampaui target dari kementerian untuk 'Kota Belimbing'-sebutan lain untuk Kota Depok. Adapun pengumpulan dan pembagian bendera Merah Putih dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia (RI) ke-78 yang jatuh pada 17 Agustus 2023 mendatang.

“Pertama target kita sesuai dengan jumlah penduduk, 10.000 dari Kementerian, tapi Alhamdulillah kita jauh melampaui target dalam mengumpulkan bendera Merah Putih,” kata Idris dalam keterangannya dikutip, Senin (7/8/2023).

BACA JUGA:

Idris menambahkan bahwa dengan mengumpulkan dan membagikan bendera Merah Putih sebagai upaya memperkuat bela negara serta nasionalisme.

“Jadi pencanangan 10 juta itu seluruh Indonesia, nah ini dalam rangka tadi menanamkan, menguatkan penanaman terhadap bela negara, nasionalisme seperti itu,” ujar Idris.