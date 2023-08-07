Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meriahkan HUT RI Ke-78 dan Perkuat Nasionalisme, Pemkot Depok Bagikan 24.109 Bendera Merah Putih ke 11 Kecamatan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |07:33 WIB
Meriahkan HUT RI Ke-78 dan Perkuat Nasionalisme, Pemkot Depok Bagikan 24.109 Bendera Merah Putih ke 11 Kecamatan
Mohamad Idris Wali Kota Depok
A
A
A

DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, Kota Depok berhasil mengumpulkan 24.109 bendera Merah Putih yang akan dibagikan ke masyarakat di 11 kecamatan.

Menurutnya jumlah puluhan ribu bendera telah melampaui target dari kementerian untuk 'Kota Belimbing'-sebutan lain untuk Kota Depok. Adapun pengumpulan dan pembagian bendera Merah Putih dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia (RI) ke-78 yang jatuh pada 17 Agustus 2023 mendatang.

“Pertama target kita sesuai dengan jumlah penduduk, 10.000 dari Kementerian, tapi Alhamdulillah kita jauh melampaui target dalam mengumpulkan bendera Merah Putih,” kata Idris dalam keterangannya dikutip, Senin (7/8/2023).

 BACA JUGA:

Idris menambahkan bahwa dengan mengumpulkan dan membagikan bendera Merah Putih sebagai upaya memperkuat bela negara serta nasionalisme.

“Jadi pencanangan 10 juta itu seluruh Indonesia, nah ini dalam rangka tadi menanamkan, menguatkan penanaman terhadap bela negara, nasionalisme seperti itu,” ujar Idris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/338/3011543/wali-kota-depok-idris-bantah-perintahkan-pencopotan-spanduk-sekda-supian-suri-demi-allah-gak-nyuruh-JUHPLS2jHl.jpg
Wali Kota Depok Idris Bantah Perintahkan Pencopotan Spanduk Sekda Supian Suri: Demi Allah Gak Nyuruh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/21/337/2802352/kaesang-unggah-foto-rambut-putih-dibalas-gibran-margonda-satu-g5ZotSwFjD.jpg
Kaesang Unggah Foto Rambut Putih, Dibalas Gibran Margonda Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/17/1/2080221/pemkot-depok-gagas-sekolah-ayah-bunda-ini-lho-materi-belajarnya-eWhQULg1qj.jpg
Pemkot Depok Gagas Sekolah Ayah Bunda, Ini Lho Materi Belajarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/17/1/2080212/wujudkan-depok-ramah-keluarga-pemkot-resmikan-sekolah-ayah-bunda-fFYgaufmyt.jpg
Wujudkan Depok Ramah Keluarga, Pemkot Resmikan Sekolah Ayah Bunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/25/1/2047961/peringati-hari-jadi-ke-20-pemkot-depok-gelar-pameran-dan-bazar-HpEZgtm2Ek.jpg
Peringati Hari Jadi Ke-20, Pemkot Depok Gelar Pameran dan Bazar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/30/338/1971165/kota-depok-akan-kembangkan-pembangunan-hunian-vertikal-SeGmvBivZ0.jpg
Kota Depok Akan Kembangkan Pembangunan Hunian Vertikal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement