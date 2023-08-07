Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Truk, Mobil Inova Terbakar Parah di Tol Tangerang Arah Jakarta

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |07:41 WIB
Tabrak Truk, Mobil Inova Terbakar Parah di Tol Tangerang Arah Jakarta
Sebuah mobil Inova tabrak truk hingga terbakar di tol masuk Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mobil Toyota Innova berwarna putih mengalami kecelakaan lalulintas (lakalantas) dengan menabrak sebuah truk di km 24 Tol Tangerang arah Jakarta pada Senin (7/8/2023) pukul 05.30 WIB.

Dampaknya, mobil Innova dan truk tersebut rusak parah hingga terbakar. Bahkan, kepulan asap hingga koyakan api, berkobar menelan mobil Innova tersebut.

"Terjadi kecelakaan mobil Innova dengan truk di tol Jakarta - Tangerang Km 24 arah Jakarta," tulis keterangan Instagram @infotangerang.id, Senin (7/8/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement