Tabrak Truk, Mobil Inova Terbakar Parah di Tol Tangerang Arah Jakarta

Sebuah mobil Inova tabrak truk hingga terbakar di tol masuk Jakarta

JAKARTA - Sebuah mobil Toyota Innova berwarna putih mengalami kecelakaan lalulintas (lakalantas) dengan menabrak sebuah truk di km 24 Tol Tangerang arah Jakarta pada Senin (7/8/2023) pukul 05.30 WIB.

Dampaknya, mobil Innova dan truk tersebut rusak parah hingga terbakar. Bahkan, kepulan asap hingga koyakan api, berkobar menelan mobil Innova tersebut.

"Terjadi kecelakaan mobil Innova dengan truk di tol Jakarta - Tangerang Km 24 arah Jakarta," tulis keterangan Instagram @infotangerang.id, Senin (7/8/2023).

