Kebakaran Ruko 2 Lantai di Depok, Begini Penjelasan Damkar

DEPOK- Sebuah rumah toko atau ruko dua lantai di Gang Bahagia Raya RT 9 RW 21, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat hangus terbakar pada Senin (7/8/2023) dini hari.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo mengatakan area yang terbakar yakni lantai satu bangunan ruko. Adapun dugaan penyebab kebakaran yakni kegagalan fungsi alat kelistrikan.

"Bagian yang terbakar ruko lantai 1, dugaan penyebab kegagalan fungsi peralatan listrik," kata Denny saat dikonfirmasi, Senin (7/8/2023).

