HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditentang Warga, Uji Coba Sistem Satu Arah Jalan Nusantara Raya Depok Ditunda

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |10:46 WIB
Ditentang Warga, Uji Coba Sistem Satu Arah Jalan Nusantara Raya Depok Ditunda
Uji coba sistem satu arah di Depok ditentang warga (Foto: Refi Sandi/MNC)
A
A
A

DEPOK - Uji coba penerapan sistem satu arah (SSA) di Jalan Nusantara, Depok Jaya, Depok akhirnya ditunda. Ini setelah sejumlah spanduk penolakan warga marak di sejumlah titik

Padahal sebelumnya rencana uji coba kembali SSA di jalan tersebut dilakukan pada Sabtu (5/8/2023) lalu. Pantauan MNC Portal Indonesia pada Senin (7/8/2023) pagi terlihat spanduk dengan tulisan 'kami warga Depok menolak keras sistem satu arah' dengan cat semprot berwarna hitam.

Lalu terlihat pula spanduk penolakan berbunyi 'kami warga RT 4 RW 6 Depok Jaya menolak sistem satu arah di Jalan Nusantara Raya'.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
