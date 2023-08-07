Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabur saat Hendak Ditangkap Polisi, 3 Remaja yang Ingin Tawuran Kecelakaan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |12:56 WIB
Kabur saat Hendak Ditangkap Polisi, 3 Remaja yang Ingin Tawuran Kecelakaan
Polisi mengamankan sejumlah remaja yang hendak tawuran, 3 di antaranya kecelakaan usai mencoba kabur (Foto : Istimewa)
BOGOR - Sebanyak 8 orang remaja yang hendak tawuran di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor diamankan polisi. Tiga di antaranya justru mengalami kecelakaan setelah menoba kabur saat hendak ditangkap.

Berbagai jenis senjata untuk tawuran turut disita oleh polisi.

Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha mengatakan para remaja itu diamankan pada Minggu 6 Agustus 2023. Awalnya, mereka diamankan oleh anggota Brimob bersama warga sekitar.

"Yang mengetahui perihal keberadaan para remaja tersebut, total sebanyak 8 orang berhasil diamankan," kata Bayu dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Tiga orang remaja di antaranya mengalami kecelakaan saat melarikan diri. Bahkan, satu orang diketahui menegak minuman keras jenis ciu.

"5 orang diamankan ke Polsek," jelasnya.

Topik Artikel :
bogor Tawuran Remaja Tawuran
