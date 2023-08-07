Kabur saat Hendak Ditangkap Polisi, 3 Remaja yang Ingin Tawuran Kecelakaan

Polisi mengamankan sejumlah remaja yang hendak tawuran, 3 di antaranya kecelakaan usai mencoba kabur (Foto : Istimewa)

BOGOR - Sebanyak 8 orang remaja yang hendak tawuran di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor diamankan polisi. Tiga di antaranya justru mengalami kecelakaan setelah menoba kabur saat hendak ditangkap.

Berbagai jenis senjata untuk tawuran turut disita oleh polisi.

Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha mengatakan para remaja itu diamankan pada Minggu 6 Agustus 2023. Awalnya, mereka diamankan oleh anggota Brimob bersama warga sekitar.

"Yang mengetahui perihal keberadaan para remaja tersebut, total sebanyak 8 orang berhasil diamankan," kata Bayu dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Tiga orang remaja di antaranya mengalami kecelakaan saat melarikan diri. Bahkan, satu orang diketahui menegak minuman keras jenis ciu.

"5 orang diamankan ke Polsek," jelasnya.