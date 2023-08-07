Amankan 5 Remaja Hendak Tawuran, Polisi Sebut Mereka Janjian Lewat Sosial Media

JAKARTA - Polisi mengamankan 5 orang remaja tanggung lantaran hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Warung Jati, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kepada polisi, remaja tanggung itu mengaku menerima ajakan lewat sosial media.

"Diakui salah seorang pelaku bahwa mereka mendapat ajakan untuk tawuran tersebut lewat akun Instagram," ujar Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ghulam Nabhi saat dikonfirmasi, Senin (7/8/2023).

Menurutnya, 5 remaja tanggung itu diamankan saat tim Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan patroli di Jalan Warung Jati, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat dilakukan pemeriksaan badan, ditemukan sejumlah peralatan diduga hendak dipakai tawuran.