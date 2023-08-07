Ujian SIM C Gunakan Desain Trek Baru, Peserta Senang Tes Lebih Mudah

BEKASI - Warga menyambut baik desain trek baru ujian SIM C di Polres Metro Bekasi Kota. Manuver trek yang diubah dari angka 8 menjadi huruf S dinilai lebih mudah.

Hal itu diungkapkan Naufal salah satu peserta ujian SIM yang mengambil jadwal ujian pada Senin (7/8/2023). Selama menggelar ujian, Naufal terlihat santai mengendari sepeda motornya melewati sejumlah manuver dari desain trek tanpa menurunkan kakinya.

“Lebih gampang saja yang sekarang sih. Kalau dulu kan ada 8 ada zig-zag, kalau sekarang tinggal ikuti jalur aja,” ungkap Naufal setelah melaksanakan ujian di Polres Metro Bekasi Kota, Senin (7/8/2023).

Dengan desain trek lama, Naufal mengaku sempat gagal. Oleh karenanya desain trek baru ini disambut baik dirinya.

“Gagal enggak tahu jalurnya gimana. Sekarang sebenarnya juga enggak tahu (jalurnya), tapi pas dicoba Alhamdulillah sih bisa,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan oleh Aditya Yusuf. Meski tidak pernah ujian dengan trek manuver angka 8, ia meyakini bahwa trek baru lebih mudah.

“Saya rasa lebih mudah dari angka 8, angka 8 cara putar baliknya lebih susah dan juga enggak efektif karena enggak terealisasikan juga di jalanan,” ungkap Aditya.