Kasus Polisi Tembak Polisi, Rekonstruksi Digelar Hari Ini

Rekonstruksi kasus polisi tembak polisi bakal digelar hari ini. (MPI/Putra Ramadhani)

BOGOR - Polisi berencana menggelar rekonstruksi kasus tewasnya Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage di Rusun Polri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keluarga korban dan kuasa hukum juga direncanakan ikut melihat proses rekontruksi tersebut.

"Kami bersama orang tua korban dan pengacara hanya mau lihat olah TKP rekonstruksi hari ini. Rekonstruksinya seperti apa nanti kami jelaskan hasil dari dalam. Saya berharap media juga bisa masuk juga lebih bagus," kata Ketua Tim Kuasa Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandau Borneo Keadilan Jelani Christo kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Dengan melihat proses rekonstruksi ini, ia berharap kasus yang juga melibatkan dua anggota Polri itu bisa terbuka.

"Harapannya (kasus) bisa terbuka semualah apa yang terjadi seperti apa. Kita berharap bisa terbuka semuanya enggak ada yang ditutupi karena ini dikawal oleh masyarakat Dayak. Untuk selanjutnya setelah rekon kami sampaikan," tuturnya.