HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Harap Pengungkapan Kasus Tewasnya Bripda Ignatius Dwi Dilakukan Terbuka

Cahyat Supriatna , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |15:28 WIB
Kuasa hukum keluarga Bripda Ignatius Dwi, Jaelani Christo (Foto: MPI)
BOGOR - Polisi menggelar rekontruksi kematian Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage (IDF) yang tewas tertembak dua rekannya sendiri di Rusun Markas Brimob Resimen Satu Brimob, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keluarga dan kuasa hukum Bripda IDF, Jelani Christo yang akan menghadiri proses rekontruksi sempat tertahan di pintu masuk asrama karena penjagaan yang ketat oleh aparat Densus 88 Antiteror lantaran berlangsung tertutup.

Jelani Christo mengatakan bahwa pihak keluarga berharap proses rekontruksi dan penyelidikan kasus tersebut dilakukan secara terbuka.

"Kami meminta pengungkapan dan penyidikan kasus penembakan tersebut dilakukan secara terbuka demi kepastian hukum," kata Jelani Christo, Senin (7/8/2023).

Bripda IDF tewas tertembak dua rekanya di Kompleks Rusun Brimob Cikeas, Bogor pada Minggu 23 Juli 2023, sekitar pukul 01.40 WIB.

Saat itu Bripda IDF tewas dengan luka di bagian telinga belakang.

(Fakhrizal Fakhri )

      
