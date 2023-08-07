Duh, Jasad Bayi Perempuan Ditemukan di Tumpukan Sampah Situ Gintung Ciputat

TANGERANG SELATAN - Jasad bayi perempuan ditemukan terbungkus plastik di atas tumpukan tempat sampah Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (07/08/23).

Bayi malang itu pertama kali ditemukan sekira pukul 09.30 WIB, dalam kondisi sudah meninggal dunia. Warga sekitar lantas melaporkannya ke pihak kepolisian.

Salah satu akun media sosial @tangsel_update memosting video penemuan jasad bayi itu di lokasi. Dalam narasinya disebut, jika kondisi bayi sangat mengenaskan dan menebar aroma busuk.

"Umurnya sekira 2 atau 3 harian, masih menunggu hasil autopsi," terang Kanitreskrim Polsek Ciputat Timur AKP Agung Susetyo Aji.

Saat ditemukan, bagian tubuhnya terlihat masih utuh. Meski begitu, aroma tak sedap berembus dari jasad bayi tersebut. Pihak kepolisian telah mengevakuasi jasad bayi guna keperluan autopsi.

"Jasadnya masih utuh," jelas Agung.