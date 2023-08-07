Polsek Tambora Ringkus 7 Pelaku Curanmor, Salah Satu Korbannya Wartawan

JAKARTA - Polsek Tambora, Jakarta Barat, meringkus tujuh tersangka pencurian sepeda motor (curanmor) jaringan Lampung, Sumatera Selatan, pada Sabtu 5 Agustus 2023, pukul 02.00 WIB.

Dari tangan pelaku, diamankan 6 unit motor dan salah satunya milik wartawan.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahduddi mengatakan bahwa pengungkapan tersebut bermula saat jajarannya mengamankan dua mobil pikup yang berkamuflase membawa kasur.

"Pengungkapan ini berawal saat anggota unit reskrim Polsek Tambora menerima informasi dari masyarakat terkait curanmor jenis Honda Vario merah pada Kamis 3 Agustus 2023 TKP Kebon Jeruk. Korban merupakan salah satu wartawan media online," ujar Syahduddi saat jumpa pers di Polsek Tambora, Senin (7/8/2023).

Syahduddi menambahkan bahwa dua hari berselang pihaknya membuntuti mobil pikup mencurigakan. Ternyata, terdapat motor curian yang tengah ditutupi kasur busa sebagai cara berkamuflase.

"Mobil pikup tersebut secara kasat mata hanya membawa kasur busa yang disusun dengan sangat rapi dan di atasnya ditutup terpal oranye. Namun, jika dicek terlihat di dalam bak mobil tersebut ada dua unit sepeda motor," tegasnya.