Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosok Mahasiswa UI Korban Pembunuhan Senior: Orang Baik yang Suka Membantu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |16:31 WIB
Sosok Mahasiswa UI Korban Pembunuhan Senior: Orang Baik yang Suka Membantu
Mahasiswa UI korban pembunuhan seniornya (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia jurusan Sastra Rusia, MNZ (19), korban pembunuhan kakak tingkat berinisial AAB (23), dikenal suka membantu kerabat dekat dalam keadaan susah hingga belajar bahasa Rusia secara otodidak.

"Dia (MNZ) orangnya benar-benar baik, dia sering bantu saya dalam keadaan susah, terus punya niat ingin tahu dia itu tinggi. Seperti bahasa Rusia itu dia belajar otodidak, dia belajar dari Youtube dan media sosial lain lainnya," kata Pieter Frandito salah satu kerabat dekat MNZ kepada MNC Portal Indonesia, Senin (7/8/2023).

Pieter menyebut bahwa dirinya dengan MNZ merupakan kerabat dekat secara online atau daring sejak jenjang SMP. Ia pun mengenal sosok MNZ merupakan orang pemalu hingga akhirnya mudah bergaul.

"Dia (MNZ) itu dulu tipikal orang yang pemalu kak, setelah saya ajarin untuk bergaul kaya gimana, setelah beberapa bulan kemudian dia udah pede gitu, emang benar sifat pengin tahu dia itu tinggi," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/338/2859911/civitas-akademika-ui-siap-tawarkan-sejumlah-ahli-ke-polisi-ungkap-kasus-pembunuhan-mahasiswa-ui-mnz-LEf6TFZhGL.jpg
Civitas Akademika UI Siap Tawarkan Sejumlah Ahli ke Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI MNZ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/337/2859188/mengintip-postingan-terakhir-instagram-mahasiswa-ui-muhammad-naufal-zidan-sebelum-dibunuh-kakak-tingkatnya-altafasalya-ardnika-XraNn1Ha88.jpg
Mengintip Postingan Terakhir Instagram Mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan Sebelum Dibunuh Kakak Tingkatnya Altafasalya Ardnika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/08/338/1509316/kronologi-pemimpin-padepokan-ksatrian-satiaji-buang-jenazah-pengikutnya-SNcbCAEMoI.jpg
Kronologi Pemimpin Padepokan Ksatrian Satiaji Buang Jenazah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/05/338/1507062/sisa-sianida-disembunyikan-pemimpin-padepokan-ksatriaan-di-ban-bekas-02ogXhvI61.jpg
Pemimpin Padepokan Ksatriaan Sembunyikan Sisa Sianida di Ban Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/05/338/1507014/polisi-cari-bukti-baru-di-padepokan-ksatrian-satriaji-P6MS5xPdVI.jpg
Polisi Cari Bukti Baru di Padepokan Ksatrian Satriaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/05/338/1506633/prarekonstruksi-warga-kerumuni-rumah-dukun-palsu-di-depok-n0XdihzuWh.jpg
Prarekonstruksi, Warga Kerumuni Rumah Dukun Palsu di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement