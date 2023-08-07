Sosok Mahasiswa UI Korban Pembunuhan Senior: Orang Baik yang Suka Membantu

DEPOK - Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia jurusan Sastra Rusia, MNZ (19), korban pembunuhan kakak tingkat berinisial AAB (23), dikenal suka membantu kerabat dekat dalam keadaan susah hingga belajar bahasa Rusia secara otodidak.

"Dia (MNZ) orangnya benar-benar baik, dia sering bantu saya dalam keadaan susah, terus punya niat ingin tahu dia itu tinggi. Seperti bahasa Rusia itu dia belajar otodidak, dia belajar dari Youtube dan media sosial lain lainnya," kata Pieter Frandito salah satu kerabat dekat MNZ kepada MNC Portal Indonesia, Senin (7/8/2023).

Pieter menyebut bahwa dirinya dengan MNZ merupakan kerabat dekat secara online atau daring sejak jenjang SMP. Ia pun mengenal sosok MNZ merupakan orang pemalu hingga akhirnya mudah bergaul.

"Dia (MNZ) itu dulu tipikal orang yang pemalu kak, setelah saya ajarin untuk bergaul kaya gimana, setelah beberapa bulan kemudian dia udah pede gitu, emang benar sifat pengin tahu dia itu tinggi," ucapnya.