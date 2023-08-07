Merek Motor Tertentu Jadi Kesukaan Maling, Proses Pembobolan Kunci Cuma Hitungan Detik

JAKARTA - Motor matic kerap menjadi incaran pencurian sepeda motor (Curanmor) di Indonesia. Tak terkecuali, di Jakarta Barat. Hal ini, dikarenakan motor tersebut dinilai minim dari segi keamanan.

Hal itu dikatakan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Syahduddi saat jumpa pers penangkapan 7 tersangka curanmor jaringan sepeda motor di Polsek Tambora, Jakarta Barat.

"Memang dari data kami ada merek-merek tertentu yang sering menjadi sasaran pelaku kejahatan yang mengindikasikan bahwa sistem keamanan daripada sepeda motor tersebut sangat lemah," ujar Syahduddi di lokasi, Senin (7/8/2023).

Menurut penelitiannya, kata Syahduddi, motor matic jenis tertentu cenderung mudah saat digasak oleh pelaku curanmor. Sehingga, pihaknya bakal mendorong produsen motor untuk memperkuat sistem keamanan.

"Dengan indikasi ketika kita memantau ataupun melakukan penelitian melalui CCTV itu dalam hitungan detik mereka sudah bisa mengambil sepeda motor tersebut," ungkapnya.

"Sehingga pada kesempatan ini juga kami dari Polres Metro Jakarta barat mengimbau kepada para produsen ataupun pabrikan sepeda motor yang memiliki sistem pengamanan yang lemah untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus," sambungnya.

Adapun kata Syahduddi, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan produsen motor agar suasana keamanan terus terjaga.

"Kami juga akan terus berkoordinasi dengan produsen kendaraan sepeda motor dan juga pabrikan-pabrikan sepeda motor tersebut untuk bagaimana berupaya melakukan penanganan dari hulu," pungkasnya.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, dari puluhan motor yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Motor matic jenis Beat Honda menjadi motor yang paling banyak digasak maling.