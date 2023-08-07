Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kelompok Curanmor Jaringan Lampung 3 Bulan Beraksi, Polisi: Jumlah Korban Tak Terhitung

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |16:54 WIB
Kelompok Curanmor Jaringan Lampung 3 Bulan Beraksi, Polisi: Jumlah Korban Tak Terhitung
Polisi bongkar pelaku curanmor jaringan Lampung (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahduddi menyebutkan bahwa kasus pencurian sepeda motor (curanmor) jaringan Lampung baru beraksi sejak 3 bulan terakhir.

"Jaringan pelaku kejahatan yang kita ungkap saat ini, mereka sudah beroperasi mulai Mei 2023 sampai dengan Agustus periode ini. terakhir yang kita amankan tanggal 5 Agustus yang lalu," ujar Syahduddi saat jumpa pers di Polsek Tambora, Jakarta Barat, Senin (7/8/2023).

Dari pengakuan para pelaku, kata Syahduddi, mereka sudah beberapa kali mengirim kendaraan hasil curiannya ke Lampung. Bahkan, jumlahnya sudah tak terhitung.

"Mereka sudah beberapa kali mengirim kendaraan dari wilayah Jakarta ke Lampung dengan jumlah yang tidak terhitung," imbuhnya.

"Karena memang intensitas kegiatannya sudah beberapa kali dan yang bersangkutan sudah lupa mengirim berapa motor curian dari Jakarta yang dikirim ke wilayah Lampung," sambungnya.

Polsek Tambora meringkus tujuh tersangka curanmor jaringan Lampung, Sumatera Selatan pada Sabtu 5 Agustus 2023, pukul 02.00 WIB. Dari pelaku, diamankan 6 unit motor dan salah satunya milik wartawan.

