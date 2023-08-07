Besi Lantai JPO Warung Gantung di Kalideres Raib, Aktivitas Penyeberangan Tutup Sementara

JAKARTA - Besi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Warung Gantung di Jalan Daan Mogot, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, raib digondol maling. Kali ini empat lempengan besi lantai JPO hilang entah ke mana.

Kepala Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jakarta Barat (Jakbar), Darwin Ali memperkirakan hilangnya lempengan besi untuk lantai JPO tersebut terjadi pada Senin (7/8/2023) dini hari.

"Sepertinya Senin dini hari," ungkap Darwin dikutip dari Antara, Senin.

Pihaknya baru mengetahui informasi hilangnya besi tersebut pada Senin pagi dan kemudian mengerahkan petugas untuk memasang garis pengaman (safety line) pada JPO tersebut.

"Diberi pengamanan dengan 'safety line' di JPO Warung Gantung sehingga belum bisa digunakan sementara," kata Darwin.

Pada gambar yang diperoleh pers, terlihat masing-masing sisi JPO, yakni utara dan selatan kehilangan dua lempeng lantai besi.

Petugas Sudin Bina Marga Jakbar juga memasang garis pengaman pada masing-masing sisi lempeng lantai JPO yang hilang agar tidak digunakan untuk sementara waktu.

Namun, Sudin Bina Marga Jakarta Barat belum melaporkan terkait hilangnya lempengan lantai besi JPO Warung Gantung tersebut kepada pihak Kepolisian.