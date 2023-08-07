Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting Audio, Minibus Jasa Pengantaran Paket Ludes Terbakar di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |17:16 WIB
Diduga Korsleting Audio, Minibus Jasa Pengantaran Paket Ludes Terbakar di Tangsel
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seunit minibus milik salah satu jasa pengantaran ludes terbakar di Jalan Menjangan 3, RT01 RW03, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (07/08/23).

Peristiwa dilaporkan sekira pukul 12.45 WIB. Saat terbakar, minibus berisi barang pesanan konsumen itu tengah terparkir di depan tempat tinggal pengemudi.

"Yang terbakar itu mobil pribadi, minibus, milik jasa pengantaran. Mobil lagi parkir di depan kontrakannya (pemilik)," terang Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Tangsel, Ade Budi.

Kobaran api dengan cepat melahap seluruh badan mobil beserta isi paket milik konsumen. Petugas mengerahkan 4 unit mobil Damkar ke lokasi guna menjinakkan kobaran api.

"Semuanya terbakar, termasuk paket-paket yang akan diantar," jelasnya.

Dugaan sementara, sumber api berasal dari korsleting audio mobil. Beruntung tak ada korban luka dalam peristiwa itu. Total kerugian mencapai sekira Rp250 juta.

"Diduga korsleting dari audio mobil," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
