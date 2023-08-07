Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sesosok Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Aliran Kali Bekasi, Ini Ciri-Cirinya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |17:39 WIB
Sesosok Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Aliran Kali Bekasi, Ini Ciri-Cirinya
A
A
A

BEKASI - Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di aliran Kali Bekasi di kawasan Kemang Pratama, Rawalumbu, Kota Bekasi. Mayat itu ditemukan pada Minggu 6 Agustus.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Enung Nurcholis mengatakan mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memancing di aliran kali. Saat memancing tiba-tiba terdapat sosok mayat yang mengambang di bantaran kali.

“Lalu saksi melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya kita menurunkan personel untuk mengevakuasi jenazah,” kata Enung dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Enung menjelaskan tidak ada identitas apapun yang ditemukan dalam tubuh korban. Mayat itu pun sudah ditemukan membusuk.

“Dengan ciri-ciri tinggi badan kurang lebih 150 cm, memiliki warna kulit sawo matang serta menggunakan sweater dan celana cargo panjang berwarna hitam,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mayat Bekasi mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184948//mayat-wzJa_large.jpg
Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922//mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430//mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183173//hakim-KaZQ_large.jpg
Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement