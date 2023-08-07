Sesosok Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Aliran Kali Bekasi, Ini Ciri-Cirinya

BEKASI - Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di aliran Kali Bekasi di kawasan Kemang Pratama, Rawalumbu, Kota Bekasi. Mayat itu ditemukan pada Minggu 6 Agustus.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Enung Nurcholis mengatakan mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memancing di aliran kali. Saat memancing tiba-tiba terdapat sosok mayat yang mengambang di bantaran kali.

“Lalu saksi melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya kita menurunkan personel untuk mengevakuasi jenazah,” kata Enung dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Enung menjelaskan tidak ada identitas apapun yang ditemukan dalam tubuh korban. Mayat itu pun sudah ditemukan membusuk.

“Dengan ciri-ciri tinggi badan kurang lebih 150 cm, memiliki warna kulit sawo matang serta menggunakan sweater dan celana cargo panjang berwarna hitam,” tuturnya.