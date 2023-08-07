Aksi Begal Payudara di Depok Terekam Kamera Pengawas, Pelaku Kini Diburu Polisi

DEPOK - Polsek Pancoran Mas memburu pelaku begal payudara di Jalan Parung Belimbing RT 3 RW 17, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Aksi nekat pelaku begal payudara di sebuah gang tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV.

"Betul saat ini Polsek Pancoran Mas tengah memburu pelaku," kata Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi saat dikonfirmasi, Senin (7/8/2023).

Tri menyebut bahwa pelaku belum berhasil ditangkap. Namun, identitas terduga pelaku sudah berhasil diketahui. "Belum ditangkap. Identitas sudah ada terduga pelaku," ucapnya.

Tri menambahkan bahwa jajarannya sudah mendatangi rumah korban dan menyelidiki pelaku pada Minggu (5/8/2023) malam. "Sudah semalam ke rumah korban dan lidik pelakunya," ujar Tri.

Lebih lanjut, Tri membeberkan nantinya setelah pelaku berhasil tertangkap akan diserahkan ke penyidik Polres Metro Depok. Hal itu dikarenakan korban membuat laporan polisi (LP) ke Polres.