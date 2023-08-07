Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Begal Payudara di Depok Terekam Kamera Pengawas, Pelaku Kini Diburu Polisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |18:24 WIB
Aksi Begal Payudara di Depok Terekam Kamera Pengawas, Pelaku Kini Diburu Polisi
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

DEPOK - Polsek Pancoran Mas memburu pelaku begal payudara di Jalan Parung Belimbing RT 3 RW 17, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Aksi nekat pelaku begal payudara di sebuah gang tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV.

"Betul saat ini Polsek Pancoran Mas tengah memburu pelaku," kata Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi saat dikonfirmasi, Senin (7/8/2023).

 BACA JUGA:

Tri menyebut bahwa pelaku belum berhasil ditangkap. Namun, identitas terduga pelaku sudah berhasil diketahui. "Belum ditangkap. Identitas sudah ada terduga pelaku," ucapnya.

Tri menambahkan bahwa jajarannya sudah mendatangi rumah korban dan menyelidiki pelaku pada Minggu (5/8/2023) malam. "Sudah semalam ke rumah korban dan lidik pelakunya," ujar Tri.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Tri membeberkan nantinya setelah pelaku berhasil tertangkap akan diserahkan ke penyidik Polres Metro Depok. Hal itu dikarenakan korban membuat laporan polisi (LP) ke Polres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/338/3008931/jatuh-dari-motor-saat-kabur-pelaku-begal-bonyok-dihajar-massa-di-bogor-oUYv6kbTMr.jpg
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement