Terinspirasi Ganjar Pranowo, Relawan Ajak Ibu-Ibu Jaksel Jaga Kebugaran

JAKARTA - Sosok Bacapres Ganjar Pranowo yang gemar berolahraga menjadi inspirasi bagi para relawan. Mereka pun mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kebugaran sekaligus menyosialisasikan bacapres Partai Perindo tersebut.

Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia Dukung Ganjar mengadakan senam bersama bertajuk 'Bugar Ceria' di Hutan Kota Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan (Jaksel), DKI Jakarta.

Senam bersama ini mendapat antusiasme luar biasa. Sekitar 500 ibu-ibu dari berbagai daerah di Jaksel ikut hadir dalam kegiatan ini.

BACA JUGA: PWNU Jateng Nilai Ganjar Berhasil Jaga Situasi Kondusif Selama 2 Periode Jabat Gubernur

Koordinator Daerah Kowarteg Jakarta, Mochammad Hasanudin menyebut kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para ibu-ibu kembali bugar dan sehat dengan senam bersama.

"Bugar ceria ini merupakan wadah untuk ajang silaturahmi warga. Mudah-mudahan dengan diadakannya bugar ceria ini, kami bisa lebih dikenal masyarakat dan mereka jadi bugar dan sehat kembali," ujar Hasanudin, dalam keterangannya.

Hasanudin menyatakan, lewat senam bersama ini, Kowarteg Ganjar bermaksud mengampanyekan gaya hidup sehat dengan berolahraga.

"Kami terinspirasi juga dari Bapak Ganjar, karena beliau sangat senang sekali berolahraga. joging, bersepeda, dan lainnya," sebutnya.

Selain senam bersama, mereka melakukan sosialisasi sosok dan program-program Ganjar Pranowo kepada para ibu-ibu yang datang.

"Kami dari Kowarteg Indonesia berikhtiar dan semangat untuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan Bapak Ganjar Pranowo terus meningkat presentasinya agar menjadi RI 1," tegasnya.

Berbagai program lainnya telah disiapkan loyalis Ganjar Pranowo ini untuk membantu masyarakat. Hasanudin menyebut, agenda terdekat relawan adalah program yang dikhususkan untuk memberdayakan kalangan ibu-ibu.

BACA JUGA: Bupati Temanggung dan Kendal Nilai Semangat Antikorupsi Ganjar Mengakar hingga Desa

"Kami akan melakukan demo masak, kami akan melakukan pelatihan-pelatihan UMKM kepada masyarakat," katanya.