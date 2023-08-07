Villa Rocky Gerung di Bogor Jadi Sasaran Demo, Polisi Pastikan Kondusif

BOGOR - Villa milik Rocky Gerung yang berada di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sasaran aksi demo pada Minggu 6 Agustus 2023.

Massa yang datang itu berkaitan dengan dugaan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kapolsek Babakan Madang, Kompol Susilo Tri Wibowo mengatakan, massa yang demo berasal dari Jakarta. Polisi hanya mengamankan lokasi agar demo berjalan dengan kondusif.

"Itu bukan warga kita, warga dari Jakarta. Itu spontanitas. Kita hanya mengamankan saja," kata Susilo dikonfirmasi wartawan, Senin (7/8/2023).

Ia menyebutkan, lokasi yang menjadi titik demo bukan kediaman sehari-hari Rocky Gerung. Bangunan itu merupakan vila yang hanya sesekali didatangi Rocky Gerung.

"Tidak ada (Rocky Gerung di dalam). Itu kan hanya vila. Kadi kadang-kadang aja ke situ. Rumahnya di Pasar Minggu kalau enggak salah," ujarnya.