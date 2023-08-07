Rekonstruksi Kasus Polisi Tembak Polisi di Bogor, Keluarga : Ada 75 Adegan

Rekonstruksi kasus polisi tembak polisi bakal digelar hari ini. (MPI/Putra Ramadhani)

BOGOR - Proses rekonstruksi kasus tewasnya Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage di Rusun Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. masih berlangsung. Sudah sekitar 35 adegan dari total 75 adegan diperagakan.

"Kata penyidik 75 adegan. (Terakhir) baru ke-35 kalau enggak salah. Tadi yang di luar saja kita, abis itu masuk lagi. Tadi juga bilang masih panjang, saya keluar dulu," kata perwakilan keluarga korban Lawadin Nusa disela proses rekonstruksi, Senin (7/8/2023) sore.

Ia menyebutkan, dalam proses rekonstruksi tersebut dua tersangka yang juga personel Polri yakni Bripda IMS dan Bripka IG turut dihadirkan langsung oleh penyidik.

"Ada langsung (2 tersangka)," jelasnya.

Dalam rekonstruksi ini, ia hanya menyaksikan di luar. Sedangkan, di dalam ruangan belum dilihatnya.

"Adegan di luar tadi pake motor, terus nyapa temannya di pos," tutup Sekretaris Umum Dewan Dayak DKI Jakarta itu.

Sebagaimana diketahui, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga tertembak oleh rekannya sesama personel kepolisian yakni Bripda IMS dan Bripka IG.