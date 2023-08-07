Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tersiram Air Panas oleh Ibunya, Kondisi Bayi 4 Bulan di Bogor Membaik

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:31 WIB
Tersiram Air Panas oleh Ibunya, Kondisi Bayi 4 Bulan di Bogor Membaik
Kondisi bayi yang tersiram air panas di Bogor membaik. (tangkapan layar)
A
A
A

 

BOGOR - Kondisi bayi 4 bulan yang tersiram air panas di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah membaik. Bayi tersebut sudah menjalani operasi di RSUD Cileungsi pada 5 Agustus 2023.

"Saat ini kondisi pasien stabil dan luka operasinya baik. Jadi pasien datang ke RSUD tanggal 4 Agustus 10.46 WIB. Dilakukan observasi, perawatan luka dan pemberian antibiotik sebelum operasi," kata Humas RSUD Cileungsi Dian Dewi, Senin (7/8/2023).

"Kemudian operasi pengangkatan kulit yang mati pukul 10.30 WIB tanggal 5 Agustus," tuturnya.

Apabila kondisinya terus stabil, maka direncanakan menjalani rawat jalan pada 9 Agustus 2023. Selama ini, bayi tersebut didampingi oleh keluarganya.

"Pasien akan direncanakan pulang tanggal 9 Agustus apabila kondisi tetap stabil dan nanti langsung rawat jalan. Saat ini luka operasi sudah membaik dan kondisi pasien stabil," katanya.

Topik Artikel :
Bayi Tersiram Air Panas Bayi
