Door to Door, Relawan Ganjar Bantu Emak-Emak Hadapi Kenaikan Harga Pangan

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Relawan Mak Ganjar bergerak membantu warga menghadapi lonjakan bahan pangan terutama cabai yang semakin mahal di pasar.

Program 'Petik Masak' diadakan di Tegalalur, Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu 6 Agustus 2023.

Evi Navysah selaku Ketua Relawan Mak Ganjar se-Jabodetabek menerangkan, emak-emak dibantu dari bibit, media tanam hingga pot. Mereka juga diberikan pelatihan cara menanam dan merawat pohon cabai agar bisa membudidayakan pohon cabai.

"Karena harga cabai saat ini cukup mahal, di sini kita berikan pelatihan keterampilan menanam cabai dan kita fasilitasi," terang Evi di Kalideres, Minggu (6/8/23).

Lewat program 'Petik Masak' ini Evi mendorong ibu rumah tangga agar bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, selain itu program ini juga sebagai solusi emak-emak bisa berpartisipasi dalam ketahanan pangan di lahan Jakarta yang padat.

"Ini cara kita karena lahan dj Jakarta sempit kita menyiasati dengan menanam di pot ini salah satu dorongan karena diharapkan warga bisa mengembangkan, jadi bukan hanya satu pot," katanya.

Mak Ganjar juga menyebarkan 250 bibit pohon cabai secara door to door ke rumah warga sekitar. Kedatangan Relawan Mak Ganjar ini mendapat sambutan baik dari warga sekitar.