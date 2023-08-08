Penobatan Penguasa Majapahit dan Pernikahan Megah Putri Cantik Raden Wijaya

TRIBHUWANA Wijayatunggadewi resmi naik tahta menjadi raja di Majapahit usai Jayanagara mati di tangan Ra Tanca. Tribhuwana Wijayatunggadewi yang masih anak dari Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit, hasil pernikahannya dengan Gayatri mulai memerintah menjadi raja perempuan pertama di Majapahit.

Penobatannya sebagai raja membuatnya terkejut. Ia bahkan tak menyangka mendapat posisi tersebut. Apalagi Majapahit memiliki cita-cita untuk memperluas pengaruh di Pulau Jawa.

Tetapi layaknya seorang putri yang lahir dari orang tua bangsawan Jawa, ia tetap menjaga sikap. Earl Drake dalam "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" mengisahkan bagaimana Tribhuwana dari seorang gadis yang anggun, pandai membawa diri, ramah, dan tenang, menjadi penguasa Majapahit.

Tingkah lakunya tak pernah gegabah dalam menampilkan perasaan suka cita maupun kekalutan yang tiba-tiba hadir dalam kehidupannya akibat kejadian di atas.

Penobatan Tribhuwana sebagai ratu, dan juga upacara perkawinannya, digelar sesuai dengan tampilan dan upacara tradisional yang megah, dengan sedikit penyesuaian protokoler, agar statusnya sebagai penguasa perempuan tetap terlihat.

Setahun kemudian, pernikahan adik Tribhuwana, Rajadewi Maharajasa pun digelar tanpa kesulitan berarti karena ia bukan Kepala Negara.

Gayatri lega karena pihak kerajaan maupun khalayak pada umumnya menyambut hangat pengangkatan sang ratu muda. Setelah beberapa dasawarsa hidup dengan konflik dan pemberontakan yang memakan banyak korban di kedua belah pihak, semua orang merasa lelah.