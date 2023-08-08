Peristiwa 8 Agustus: ASEAN Berdiri hingga Banjir Tewaskan 1.400 Orang

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 8 Agustus dari tahun ke tahun. Sejarah penting yang pernah terjadi pada Agustus di antaranya, berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hingga rumah sakit dibom teroris di Pakistan.

Berikut ulasan singkat peristiwa yang pernah terjadi pada 8 Agustus, dikutip dari berbagai sumber:

1. Kekalahan Swedia oleh Sekutu Estonia

Pertempuran Lihula meletus di Benteng Lihula, Estonia pada 8 Agustus 1220. Pertempuran tersebut‎ melibatkan pasukan Estonia dan pasukan Swedia.

Pasukan Swedia yang sebelumnya telah menguasai Lihula, dikepung pasukan Estonia yang lantas membakar Benteng Lihula. Pengepungan itu mengakibatkan pasukan Swedia mengalami kekalahan.

Sebanyak 450 hingga 500 orang Swedia di dalam benteng tewas terbakar. Pasukan Estonia berhasil memenangkan pertarungan tersebut.

2. Pertempuran ‎Amiens antara Sekutu dengan Jerman

Pertempuran Amiens merupakan perang antara pasukan Sekutu dan pasukan Jerman yang pecah di sebelah timur Amiens, Picardy, Prancis pada 8 Agustus 1918. Perang ini diawali serangan dari Sekutu.

Salah satu pertempuran dalam Perang Dunia I itu berlangsung selama empat hari dan berakhir dengan kemenangan Sekutu. Perang ini menjadi akhir dari Perang Dunia I.

Sebanyak 22.200 pasukan Sekutu tewas, terluka, dan hilang dalam perang tersebut. Sementara itu Jerman harus kehilangan 74.000 nyawa pasukannya.

3. Pesawat Gref Zeppelin Terbang Keliling Dunia

Kapal udara milik Jerman, Graf Zeppelin, memulai perjalanannya keliling dunia pada 8 Agustus 1929. Perjalanan pertamanya dimulai dari Lakehurst, New Jersey, Amerika Serikat (AS) dan mendarat di Friedrichshafen, Jerman.

Graf Zeppelin lantas terbang ke Jepang dan kemudian melintasi Samudra Pasifik untuk menuju Los Angeles, AS. Setelah menempuh perjalanan panjang selama 12 hari 11 jam, Graf Zeppelin mendarat di lokasi awal pemberangkatannya di Lakehurst, New Jersey, AS.