Kisah Cinta Jenderal Kopassus dan Gadis Bervespa Biru

JAKARTA - Jenderal Sutiyoso punya kisah cinta menarik dengan gadis bervespa biru. Momen itu terjadi kala perwira Kopassus ini bertugas di Magelang.

Sebagaimana dikisahkan dalam buku Love Story: Kisah Cinta Tokoh-Tokoh Terkemuka terbitan Harian Seputar Indonesia (2009), disebutkan bahwa Sutiyoso ditantang komandannya untuk berkenalan dengan gadis pengguna Vespa biru yang melintas di depan mesnya.

"Jangan mengaku perwira saya kalau kau tidak kenal dengan gadis itu," kata Kolonel Dading, Komandan Grup 2 Kopassus/Sandi Yudha Magelang (sekarang di Solo) kepada Komandan Peleton Letnan Dua (Letda) Sutiyoso.

Kolonel Dading dan Letda Sutiyoso memang cukup dekat, meski statusnya atasan dan bawahan. Mereka sama-sama penggemar motor gede Harley Davidson.

"Itu, itu, ayo kejar, ayo kejar," kata Dading suatu sore kala melihat gadis pengendara Vespa biru itu melintas.

Tanpa pikir panjang, Sutiyoso langsung bergegas naik Harley milik Kolonel Dading dan mengejar gadis Vespa biru sampai ke rumahnya. Prajurit kelahiran 6 Desember 1944 itu lalu memberanikan diri memencet bel rumah untuk bertamu. Namun yang keluar ternyata seorang ibu.

Dengan basa-basi, Sutiyoso memperkenalkan diri sebagai perwira Kopassus. Beruntung sebagian besar masyarakat Magelang sudah familier dengan taruna-tarunan Akademi Militer (Akmil) ataupun perwira Grup 2 Kopassus.

"Saya berusaha mengakrabkan diri. Bertanya-tanya mengenai keluarga dan anak-anak si ibu," kenang Sutiyoso yang kelak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (1997-2007).