HOME NEWS NASIONAL

Kisah Cinta Jenderal Kopassus dan Gadis Bervespa Biru

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |06:16 WIB
Kisah Cinta Jenderal Kopassus dan Gadis Bervespa Biru
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Jenderal Sutiyoso punya kisah cinta menarik dengan gadis bervespa biru. Momen itu terjadi kala perwira Kopassus ini bertugas di Magelang.

Sebagaimana dikisahkan dalam buku Love Story: Kisah Cinta Tokoh-Tokoh Terkemuka terbitan Harian Seputar Indonesia (2009), disebutkan bahwa Sutiyoso ditantang komandannya untuk berkenalan dengan gadis pengguna Vespa biru yang melintas di depan mesnya.

 BACA JUGA:

"Jangan mengaku perwira saya kalau kau tidak kenal dengan gadis itu," kata Kolonel Dading, Komandan Grup 2 Kopassus/Sandi Yudha Magelang (sekarang di Solo) kepada Komandan Peleton Letnan Dua (Letda) Sutiyoso.

Kolonel Dading dan Letda Sutiyoso memang cukup dekat, meski statusnya atasan dan bawahan. Mereka sama-sama penggemar motor gede Harley Davidson.

"Itu, itu, ayo kejar, ayo kejar," kata Dading suatu sore kala melihat gadis pengendara Vespa biru itu melintas.

 BACA JUGA:

Tanpa pikir panjang, Sutiyoso langsung bergegas naik Harley milik Kolonel Dading dan mengejar gadis Vespa biru sampai ke rumahnya. Prajurit kelahiran 6 Desember 1944 itu lalu memberanikan diri memencet bel rumah untuk bertamu. Namun yang keluar ternyata seorang ibu.

Dengan basa-basi, Sutiyoso memperkenalkan diri sebagai perwira Kopassus. Beruntung sebagian besar masyarakat Magelang sudah familier dengan taruna-tarunan Akademi Militer (Akmil) ataupun perwira Grup 2 Kopassus.

"Saya berusaha mengakrabkan diri. Bertanya-tanya mengenai keluarga dan anak-anak si ibu," kenang Sutiyoso yang kelak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (1997-2007).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
