6 Pangdam Siliwangi yang Pernah Jabat Pangkostrad, Bahkan Dua di Antaranya Melesat Sampai KSAD





JAKARTA - Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) adalah salah satu jabatan strategis yang diimpikan para perwira tinggi (Pati) TNI AD. Lewat posisi itu, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) dapat otomatis menjadi jenderal bintang tiga alias Letjen.

Dalam sejarah kemiliteran, sejumlah Pati TNI AD pernah mengawali karier militernya sebagai Pangdam Siliwangi sebelum mendapat promosi menjadi Pangkostrad. Setidaknya, ada 6 Pangdam Siliwangi dari sebanyak 43 jenderal bintang tiga yang pernah mengisi posisi Pangkostrad.

Tak hanya itu, dari 6 Pangdam Siliwangi ini bahkan ada yang terus melesat hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

1. Letjen TNI Djamari Chaniago

Djamari Chaniago merupakan Pangdam Siliwangi yang berhasil menduduki jabatan Pangkostrad. Ia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi pada periode 1997-1998 dan Pangkostrad periode 1998-1999.

Lahir di Padang 8 April 1949, Djamari mengenyam pendidikan di Akademi Militer (dulu AKABRI) Magelang, Jawa Tengah. Dia merupakan abituren (lulusan) 1971 dari kecabangan infanteri.

Dalam rekam jejaknya, sejumlah jabatan pernah diemban tentara yang banyak menghabiskan karier di Korps Baret Hijau (Kostrad) ini. Djamari antara lain pernah ditunjuk sebagai Komandan Brigif Linud 18/Trisula dan Komandan Rindam I/Bukit Barisan.

Kariernya terus menanjak dengan meraih bintang satu saat dipromosikan sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri 2/Kostrad. Dia pun dengan cepat meraih pangkat jenderal bintang dua saat ditugasi sebagai Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad.

Selanjutnya dia menempati jabatan strategis sebagai Pangdam III/Siliwangi. Puncak kariernya saat dia dipromosikan sebagai Pangkostrad.

2. Letjen TNI Raden Himawan Soetanto

Raden Himawan Soetanto merupakan Pangdam Siliwangi yang juga berhasil menduduki jabatan Pangkostrad. Uniknya Himawan lebih dulu menduduki jabatan Pangkostrad, baru kemudian dimutasi menjadi Pandam Siliwangi yang ketika itu masih menyandang pangkat Mayjen. Himawan mengemban jabatan Pangkostrad pada periode 1974-1975.

Setahun menduduki jabatan Pangkostrad, dia digeser menjadi Pangdam Siliwangi dengan masa jabatan 1975-1978. Himawan merupakan siswa Angkatan I Akademi Militer Yogyakarta lulusan tahun 1948 dan sempat mengikuti Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, AS.