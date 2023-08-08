KPK Duga Beberapa Pejabat Kemenhub Terima Uang Panas Proyek Kereta Api

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima uang dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api.

Para pejabat Kemenhub yang diduga turut kecipratan uang panas tersebut sedang ditelusuri KPK lewat keterangan para saksi. Para saksi yang diduga mengetahui aliran uang untuk pejabat Kemenhub yakni, Roni Gunawan dan Mustono yang merupakan Wiraswasta.

"Roni Gunawan dan Mustono (Wiraswasta) kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran uang ke beberapa pejabat di Kemenhub," kata Kabag Pemberitaan KPK , Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (8/8/2023).

Tak hanya itu, KPK saat ini juga sedang melacak aliran uang dugaan suap untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng), Bernard Hasibuan (BH) dan pejabat kereta api lainnya. Aliran uang itu didalami lewat tersangka Dion Renato Sugiarto.

"Dion Renato Sugiarto (wiraswasta), saksi hadir dan pemeriksaan dilakukan di Lapas Semarang. Tim penyidik kembali mendalami pengetahuan saksi antara lain masih terkait dengan pemberian uang ke tersangka BH dkk," jelasnya.

Bernard Hasibuan diduga menggunakan uang hasil penerimaan suapnya tersebut untuk membeli sejumlah aset. Dugaan pengalihan uang hasil suap Bernard itu juga sedang didalami lembaga antirasuah lewat saksi notaris Wieke Dewi Suryandari.

"Wieke Dewi Suryandari (Notaris), saksi hadir dan pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang. Didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya pembelian aset menggunakan uang suap oleh tersangka BH," ucapnya.

Belakangan, KPK memang sedang fokus mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api lewat pemeriksaan saksi. Adapun, sejumlah saksi yang telah diperiksa di antaranya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Kemudian, Sekjen Kemenhub, Novie Riyanto, serta Dirjen Perkeretaapian, M Risal Wasal. Lantas, para Anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, Andi Iwan Darmawan Aras, serta Sudewo.