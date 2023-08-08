Strategi KPK Buktikan Lukas Enembe Terima Suap dan Gratifikasi

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe membantah telah menerima suap dan gratifikasi dari para pengusaha. Bantahan itu disampaikan Lukas di sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023, kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Lukas membantah, namun tetap memastikan bahwa tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) bakal menyiapkan strategi untuk membuktikan penerimaan suap dan gratifikasi Lukas pada sidang selanjutnya.

"Bantahan terdakwa di persidangan hal biasa. Namun tentu jaksa KPK telah siapkan strategi untuk pembuktian surat dakwaannya," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (8/8/2023).

Ali menerangkan lembaga antirasuah memiliki banyak bukti berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe. Mulai dari keterangan saksi hingga bukti komunikasi. Bukti-bukti tersebut akan dibeberkan tim jaksa KPK di persidangan Lukas.

"Saksi dan alat bukti lain masih banyak kami miliki, nanti akan kami buka semua di hadapan majelis hakim. Silakan masyarakat kawal dan ikuti persidangan yang terbuka untuk umum tersebut," jelas Ali.

Sebelumnya, Lukas sempat membantah menerima fee atau suap dari para pengusaha terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Provinsi Papua. Ia berdalih bahwa Gubernur Papua tidak mengurusi masalah fee.

"Pak Gubernur tidak mengurus fee dari dulu sampai hari ini saya tidak tahu fee, fee itu apa saya tidak tahu," ujar Lukas di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2023.

Untuk diketahui, Lukas didakwa telah menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar. Dengan rincian, ia menerima suap sebesar Rp45.843.485.350 (Rp45,8 miliar) dan gratifikasi sebesar Rp1 miliar. Suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Papua.

Lukas didakwa oleh tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap bersama-sama dengan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Papua 2013-2017, Mikael Kambuaya dan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2018-2021, Gerius One Yoman.