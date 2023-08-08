Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus TPPU Panji Gumilang

Bareskrim akan gelar perkara kasus TPPU Panji Gumilang/Foto: Antara

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) rampung melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Panji Gumilang diperiksa penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri terkait TPPU pada, Senin 7 Agustus 2023, kemarin. Pemeriksaan itu berlangsung sekira delapan jam lamanya.

"(Pemeriksaan) 8 jam," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada awak media, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Usai periksa Panji Gumilang, Whisnu mengungkapkan bahwa, pihaknya akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus TPPU tersebut.

"Masih penyelidikan, minggu ini akan diadakan gelar perkara," ujar Whisnu.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kedua pada, Selasa, 1 Agustus 2023. Saat ini, Bareskrim Polri resmi melakukan penahanan terhadap Panji Gumilang.

Bareskrim Polri sendiri melakukan pemeriksaan pertama terhadap, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023. Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam UU ITE.