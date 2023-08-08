Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri HUT ASEAN, Presiden Jokowi Naik MRT Bareng Dubes Asing

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:44 WIB
Hadiri HUT ASEAN, Presiden Jokowi Naik MRT Bareng Dubes Asing
Presiden Jokowi naik MRT hadiri HUT ASEAN (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) naik Moda Raya Terpadu (MRT) dari Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat ke Stasiun ASEAN, Jakarta Selatan. Joko Widodo naik MRT untuk menghadiri peringatan HUT ke-56 ASEAN atau ASEAN Day.

Jokowi tiba di Stasiun Bundaran HI sekitar pukul 08.30 WIB, Selasa (8/8/2023). Jokowi naik MRT bersama para duta besar (dubes) negara ASEAN dan negara mitra.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Seskab Pramono Anung, Dirut MRT, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya Mayjen M Hasan, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
