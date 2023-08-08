Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Sosok yang Memilih Bendera Merah Putih Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |11:46 WIB
Ini Sosok yang Memilih Bendera Merah Putih Indonesia
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ini sosok yang memilih bendera merah putih Indonesia menarik untuk dikulik. Pasalnya beberapa generasi muda tidak mengetahui awal mula bendera Indonesia dibentuk.

Lantas siapa sosok yang memilih bendera merah putih Indonesia? Simak penjelasannya. Hal ini berawal sejak jaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan, seperti Majapahit, Singasari dan kerajaan Islam.

Penggunaan panji berwarna merah dan putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para cendekiawan dan Nasionalis pada tahun 1928, yang terus berlanjut hingga bangsa kita berhasil merdeka. Hingga hari ini, sang Merah-Putih terus berkibar sebagai bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bendera Merah-Putih yang pertama kali dikibarkan adalah bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati pada proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, atau yang dikenal dengan sebutan Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih.

