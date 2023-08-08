Momen Istri Ganjar Pranowo Semangati Peserta Jambore Dunia 2023 Asal Jateng di Tengah Cuaca Ekstrem Korsel

JAKARTA - Atikoh Supriyanti, Istri dari Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo yakni Ganjar Pranowo menyemangati peserta Jambore Dunia 2023 dari Kwarda Jawa Tengah di tengah cuaca panas terik di Korea Selatan (Korsel).

Atikoh pun memberi semangat dengan menghadiri langsung Jambore Dunia yang dihelat di Bumi Perkemahan Saemangeum, Korea Selatan itu.

"Ditengah tantangan cuaca yang cukup panas, adik-adik Kwarda Jawa Tengah tetap semangat mengikuti Jambore Dunia 2023 di Korea Selatan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik," tulis Atikoh dalam laman Instagram pribadinya @atikoh.s dikutip, Selasa (8/8/2023).

Atikoh menceritakan bahwa waktu tempuh dari Seoul ke lokasi bumi perkemahan memerlukan waktu kurang lebih empat jam perjalanan.