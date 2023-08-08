Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Istri Ganjar Pranowo Semangati Peserta Jambore Dunia 2023 Asal Jateng di Tengah Cuaca Ekstrem Korsel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |12:11 WIB
Momen Istri Ganjar Pranowo Semangati Peserta Jambore Dunia 2023 Asal Jateng di Tengah Cuaca Ekstrem Korsel
Momen istri Ganjar Pranowo semangati peserta pramuka dunia di Korsel (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Atikoh Supriyanti, Istri dari Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo yakni Ganjar Pranowo menyemangati peserta Jambore Dunia 2023 dari Kwarda Jawa Tengah di tengah cuaca panas terik di Korea Selatan (Korsel).

Atikoh pun memberi semangat dengan menghadiri langsung Jambore Dunia yang dihelat di Bumi Perkemahan Saemangeum, Korea Selatan itu.

 

"Ditengah tantangan cuaca yang cukup panas, adik-adik Kwarda Jawa Tengah tetap semangat mengikuti Jambore Dunia 2023 di Korea Selatan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik," tulis Atikoh dalam laman Instagram pribadinya @atikoh.s dikutip, Selasa (8/8/2023).

 BACA JUGA:

Atikoh menceritakan bahwa waktu tempuh dari Seoul ke lokasi bumi perkemahan memerlukan waktu kurang lebih empat jam perjalanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement