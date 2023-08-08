Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Korupsi Selalu Meningkat Jelang Pemilu!

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |12:14 WIB
Mahfud MD: Korupsi Selalu Meningkat Jelang Pemilu!
Mahfud MD/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, korupsi selalu meningkat seiring dengan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada.

"Hasil penelitian yang dilakukan oleh KPK, yang diumumkan beberapa waktu yang lalu, bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada," ujar Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Jawa Timur, Selasa (8/8/2023).

"Kalau di berdasarkan hasil penelitian itu misalnya korupsi korupsi itu terjadi pada tahun 2003 dan 2004, 2008 dan 2009, itu menjelang pemilu semula, yang banyak. 2014; 2018; 2019,"lanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kata Mahfud, terlihat jelas bahwa peningkatan kasus korupsi selalu terjadi menjelang pemilu.

"Ketika pemilu belum serentak, pemilu pilkada, tampak jelas di mana akan ada pilkada pada tahun berapa, di situ peningkatan korupsi terjadi," ujar Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
korupsi mahfud md Pemilu 2024
