Muncul Varian Baru Covid-19, Menko PMK: Pastinya Sudah Ada Mitigasi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, memastikan pemerintah telah mempersiapkan mitigasi terkait penanganan munculnya varian virus Covid-19 baru di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir Effendy kepada awak media usai menghadiri peringatan HUT Asean ke-56 di Gedung Sekretariat ASEAN Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan pada Selasa (8/8/2023) pagi.

"Saya belum banyak tahu itu soal varian barunya mungkin pak Menkes ya. Tapi sudah otomatis (mitigasi), karena kan pengalaman kemarin. Di semua rumah sakit sudah ada tempat untuk namanya kejadian infeksius. Pihak rumah sakit juga membenahi diri ada ruangan khusus bagi mereka yang infeksi termasuk nanti kalo ada covid baru," ujar Muhadjir.

BACA JUGA:

Lebih lanjut ia menyebutkan kesiapan pemerintah dan jajarannya dalam menghadapi varian baru penyakit menular seharusnya sudah lebih baik dengan pengalaman Covid-19 pada 2020-2022 lalu.

"Harusnya lebih siap. Dan kemudian pembiayaan otomatis ditekel BPJS Kesehatan. Tidak lagi ada anggaran dari pemerintah," tambah Muhadjir Effendy.

Satgas Covid-19 disebut Muhadjir Effendy sudah dibubarkan pemerintah pasalnya saat ini Indonesia sudah memasuki masa endemi dan anggaran Covid-19 sudah tidak ada lagi.

"Ya memang sudah dibubarkan karena itu sekarang kembali ke biasa. Jadi ada BPJS kemudian untuk perawatan juga ada prosedurnya. Prosedur penyakit infeksius. Sekarang ini saya kira 90 persen rumah sakit yang dulu tidak ada fasilitas khusus untuk menangani penyakit infeksi termasuk covid itu juga," kata Muhadjir Effendy.