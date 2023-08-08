Undang Joe Biden ke KTT ASEAN ke-43, Presiden Jokowi Masih Tunggu Konfirmasi

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan kesiapan Indonesia dalam melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 pada 5-7 September 2023 mendatang di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada awak media usai menghadiri peringatan HUT ASEAN ke-56 di Gedung Sekretariat Asean, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan pada Selasa (8/8/2023) pagi.

"Semuanya sudah direncanakan sudah disiapkan. Dan kita harapkan nanti pada saat KTT ASEAN semuanya sudah 100 persen siap di September," ujar Joko Widodo.

Presiden Jokowi menyebutkan pihaknya mengundang sejumlah negara non-ASEAN untuk berpartisipasi dalam KTT Asean ke-43 di Jakarta tersebut.

"Sampai saat ini, masih terus berproses," Jokowi menambahkan.