HOME NEWS NASIONAL

Undang Joe Biden ke KTT ASEAN ke-43, Presiden Jokowi Masih Tunggu Konfirmasi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |13:10 WIB
Undang Joe Biden ke KTT ASEAN ke-43, Presiden Jokowi Masih Tunggu Konfirmasi
Presiden Jokowi tanggapi rencana undang Joe Biden di KTT ASEAN ke-43 (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan kesiapan Indonesia dalam melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 pada 5-7 September 2023 mendatang di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada awak media usai menghadiri peringatan HUT ASEAN ke-56 di Gedung Sekretariat Asean, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan pada Selasa (8/8/2023) pagi.

"Semuanya sudah direncanakan sudah disiapkan. Dan kita harapkan nanti pada saat KTT ASEAN semuanya sudah 100 persen siap di September," ujar Joko Widodo.

 BACA JUGA:

Presiden Jokowi menyebutkan pihaknya mengundang sejumlah negara non-ASEAN untuk berpartisipasi dalam KTT Asean ke-43 di Jakarta tersebut.

"Sampai saat ini, masih terus berproses," Jokowi menambahkan.

Halaman:
1 2
      
