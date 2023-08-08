KPK Cecar Putri Rafael Alun Terkait Aset Mewah Ayahnya

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa putri kandung mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT), Angelina Embun Prasasya sebagai saksi pada Senin 7 Agustus 2023, kemarin. Embun dicecar KPK soal aset mewah ayahnya.

"Angelina Embun Prasasya (Wiraswasta), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain atas dugaan kepemilikan aset-aset mewah dari tersangka RAT dan keluarga," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (8/8/2023).

Untuk diketahui, saat ini KPK juga sedang melacak berbagai aset mewah Rafael Alun yang dibeli dari penerimaan gratifikasi. Kepemilikan aset mewah Rafael Alun didalami lewat saksi Wiraswasta, Arifin Wongsoatmojo. Arifin diduga mengetahui aliran uang Rafael Alun untuk membeli aset mewah.

"Arifin Wongsoatmojo (Wiraswasta), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka RAT atas kepemilikan aset yang dibeli dari berbagai penerimaan gratifikasi," jelas Ali.

Belakangan ini, KPK sedang intensif mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo lewat pemeriksaan saksi-saksi. KPK sedang melacak aset hasil TPPU Rafael Alun.

KPK sebelumnya telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka TPPU. KPK menduga ada beberapa aset-aset Rafael Alun yang berasal dari TPPU. Rafael diduga dengan sengaja mengalihkan hasil penerimaan gratifikasinya ke sejumlah aset.