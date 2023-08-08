Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PSI Belum Putuskan Dukungan Pilpres 2024, Kunjungan Prabowo Hanya Silaturahmi Biasa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |13:28 WIB
PSI Belum Putuskan Dukungan Pilpres 2024, Kunjungan Prabowo Hanya Silaturahmi Biasa
Ilustrasi/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa pihaknya belum memutuskam dukungan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kendatipun, beberapa waktu lalu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengunjungi markas mereka.

Juru Bicara PSI Sigit Widodo mengatakan, pihaknya tengah finalisasi dukungan pada salah satu figur Capres. Ia menegaskan, kunjungan Prabowo itu hanya silaturahmi politik biasa.

 BACA JUGA:

"Saat ini PSI belum melakukan finalisasi dukungan pada salah satu capres. Kami masih menunggu arahan Pak Jokowi. Kedatangan Pak Prabowo ke PSI tanggal 2 Agustus 2023 lalu hanya silaturahmi biasa. Sama seperti Mbak Puan Maharani bertemu Pak Prabowo beberapa waktu silam," terang Sigit saat dihubungi, Selasa (8/8/2023).

Menurutnya, sangat wajar bila sesama pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saling berkunjung. Ia pun juga menegaskan, pertemuan dengan Prabowo sama sekali tak membahas Pilpres 2024.

 BACA JUGA:

"Dalam pertemuan kemarin sama sekali tidak dibahas soal pencapresan," terang Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement