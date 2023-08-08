PSI Belum Putuskan Dukungan Pilpres 2024, Kunjungan Prabowo Hanya Silaturahmi Biasa

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa pihaknya belum memutuskam dukungan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kendatipun, beberapa waktu lalu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengunjungi markas mereka.

Juru Bicara PSI Sigit Widodo mengatakan, pihaknya tengah finalisasi dukungan pada salah satu figur Capres. Ia menegaskan, kunjungan Prabowo itu hanya silaturahmi politik biasa.

"Saat ini PSI belum melakukan finalisasi dukungan pada salah satu capres. Kami masih menunggu arahan Pak Jokowi. Kedatangan Pak Prabowo ke PSI tanggal 2 Agustus 2023 lalu hanya silaturahmi biasa. Sama seperti Mbak Puan Maharani bertemu Pak Prabowo beberapa waktu silam," terang Sigit saat dihubungi, Selasa (8/8/2023).

Menurutnya, sangat wajar bila sesama pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saling berkunjung. Ia pun juga menegaskan, pertemuan dengan Prabowo sama sekali tak membahas Pilpres 2024.

"Dalam pertemuan kemarin sama sekali tidak dibahas soal pencapresan," terang Sigit.