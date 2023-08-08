Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bikin Geram Panglima TNI Usai Bawa Pasukan Geruduk Polrestabes Medan, Mayor Dedi Tiba di Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |13:29 WIB
Bikin Geram Panglima TNI Usai Bawa Pasukan Geruduk Polrestabes Medan, Mayor Dedi Tiba di Jakarta
Mayor Dedi Hasibuan/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Mayor Dedi Hasibuan menjalani pemeriksaan oleh Puspom TNI di Jakarta. Mayor Dedi diduga membawa pasukan untuk menggeruduk Polrestabes Medan, terkait penangguhan penahanan tersangka kasus tanah berinisial ARH.

"Untuk Mayor Dedi sekarang sudah di Jakarta,kita serahkan pemeriksaannya ke Puspom TNI," kata Kapendam I/BB Kolonel Inf Riko Siagian kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

Hal itu sesuai dengan perintah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meminta agar Mayor Dedi diperiksa langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Laksda Agung Handoko.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono geram dengan aksi Mayor Dedi Hasibuan yang membawa pasukan ke Polrestabes Medan.

"Mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu," kata Yudo kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Halaman:
1 2
      
