Carikan Solusi Konflik Myanmar, Jokowi: Stakeholder Harus Mau Duduk Bersama Demi Kemanusiaan

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini konflik berkepanjangan di Myanmar dapat segera diatasi apabila seluruh stakeholder di negara tersebut mau duduk bersama demi kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada awak media usai menghadiri peringatan HUT ASEAN ke-56 di ruangan Nusantara Hall Gedung Sekretariat Asean, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan pada Selasa (8/8/2023) pagi.

"Ya kita berharap persoalan di Myanmar ini segera selesai karena menyangkut kemanusiaan, menyangkut rakyat Myanmar," ujar Joko Widodo.

Presiden Jokowi mengungkapkan konflik di Myanmar bukan lagi antara dua kubu Namun sudah melibatkan berbagai macam kubu.

"Dan pada kenyataannya memang tak gampang, sangat kompleks, susah. Konfliknya sudah bukan soal 1 dengan 2 tapi dengan 3, dengan 4, dengan 5," terang Jokowi.

Meskipun rumit, Presiden RI Joko Widodo meyakini konflik di Myanmar dapat diatasi apabila semua pihak yang berkepentingan di dalam negara tersebut duduk bersama dan memiliki kesepemahaman demi kemanusiaan.