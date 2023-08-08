Terima Kunjungan Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Wapres Ma'ruf Amin Bahas IKN dan TKI

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (Wapres) Ma’ruf Amin menerima kunjungan dari Ketua Dewan Rakyat Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Abdul di Istana Wapres di Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Pertemuan Wapres dengan Ketua Dewan Rakyat Malaysia itu membahas empat poin pembahasan di antaranya tentang pembangunan Ibu Kota Negara (Nusantara) di Kalimantan. Kemudian tentang negara-negara ASEAN yang damai, food security, hingga ketenagakerjaan.

“Baru saja Wakil Presiden menerima tamu dari Malaysia ya, dari pimpinan parlemen Malaysia. Ada beberapa hal yang dibicarakan di antara mereka berdua, yang menarik salah satunya itu adalah mereka sangat berharap IKN, IKN itu supaya segera jadi,” ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya.

BACA JUGA:

Kemudian, Wapres dan Tan Sri Dato’ juga membicarakan tentang negara-negara ASEAN yang dikenal sebagai negara yang damai. Apalagi, saat ini Indonesia menjabat sebagai keketuaan ASEAN 2023.

“Yang kedua yang menjadi pembicaraan itu ikhwal ASEAN, ASEAN sebagai negeri beberapa negeri yang selama ini dikenal sebagai negara damai,” tambah Masduki.

Selain itu, kedua tokoh juga membahas mengenai kerjasama food security Indonesia dengan Malaysia, bahkan antar negara ASEAN.

“Yang lain lagi itu adalah bicara mengenai food security. Food security itu pandangannya bagus, Wapres ketepatan beberapa kali sudah memberikan informasi kepada kami tentang kemungkinan kerjasama food security antar berbagai negara ASEAN.”