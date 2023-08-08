Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Kunjungan Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Wapres Ma'ruf Amin Bahas IKN dan TKI

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |13:45 WIB
Terima Kunjungan Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Wapres Ma'ruf Amin Bahas IKN dan TKI
Wapres RI Maruf Amin terima kunjungan Ketua DPR Malaysia
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (Wapres) Ma’ruf Amin menerima kunjungan dari Ketua Dewan Rakyat Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Abdul di Istana Wapres di Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Pertemuan Wapres dengan Ketua Dewan Rakyat Malaysia itu membahas empat poin pembahasan di antaranya tentang pembangunan Ibu Kota Negara (Nusantara) di Kalimantan. Kemudian tentang negara-negara ASEAN yang damai, food security, hingga ketenagakerjaan.

“Baru saja Wakil Presiden menerima tamu dari Malaysia ya, dari pimpinan parlemen Malaysia. Ada beberapa hal yang dibicarakan di antara mereka berdua, yang menarik salah satunya itu adalah mereka sangat berharap IKN, IKN itu supaya segera jadi,” ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya.

 BACA JUGA:

Kemudian, Wapres dan Tan Sri Dato’ juga membicarakan tentang negara-negara ASEAN yang dikenal sebagai negara yang damai. Apalagi, saat ini Indonesia menjabat sebagai keketuaan ASEAN 2023.

“Yang kedua yang menjadi pembicaraan itu ikhwal ASEAN, ASEAN sebagai negeri beberapa negeri yang selama ini dikenal sebagai negara damai,” tambah Masduki.

Selain itu, kedua tokoh juga membahas mengenai kerjasama food security Indonesia dengan Malaysia, bahkan antar negara ASEAN.

“Yang lain lagi itu adalah bicara mengenai food security. Food security itu pandangannya bagus, Wapres ketepatan beberapa kali sudah memberikan informasi kepada kami tentang kemungkinan kerjasama food security antar berbagai negara ASEAN.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement