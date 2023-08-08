Terima Kunjungan DPR Malaysia, Wapres Ma'ruf Amin Ungkap Negeri Jiran Tertarik Investasi di IKN

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan keinginan Malaysia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Rakyat (DPR) Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Abdul di Istana Wakil Presiden (Wapres) di Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

“Ada beberapa hal yang dibicarakan di antara mereka berdua, yang menarik salah satunya itu adalah mereka sangat berharap IKN, IKN itu supaya segera jadi. Kalau menurut pandangan mereka dengan adanya IKN maka Kalimantan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya.

Pada kesempatan itu, Wapres mengungkapkan jika Tan Sri Dato’ mengharapkan ketika Kalimantan sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka akan berdampak pada Malaysia.

“Terutama kan sebagaimana kita ketahui Malaysia itu kan ada dua ada Malaysia di pulau yang di Malaysianya, lalu kemudian juga ada Malaysia yang satu bergabung dengan Kalimantan ya. Jadi dia berharap sekali itu IKN bisa segera (dibangun),” kata Masduki.

Bahkan, kedua tokoh juga membicarakan masalah dukungan investasi dari Negeri Jiran itu dalam pembangunan IKN.

“Juga menjadi pembicaraan dengan Wakil Presiden bagaimana agar Malaysia memberikan dukungan dan kemungkinan-kemungkinan untuk investasi di sana,” kata Masduki.

Lebih lanjut, Masduki mengatakan bahwa dalam pertemuan tidak dibahas mengenai masalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, apalagi masalah pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, Wapres beberapa waktu lalu mengunjungi perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia itu.

“Kalau tadi tidak ada pembicaraan yang lebih spesifik mengenai itu ya. Jadi kalau kita kan selama ini memang berencana bagaimana agar batas-batas luar kita itu kan memang sebaiknya diperbaiki terutama yang berkaitan dengan infrastruktur,” lanjut Masduki.